Deprem bölgesinde yeni GASMEK binaları hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (GASMEK) yeni hizmet binalarının açılışı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (GASMEK) yeni hizmet binalarının açılışı yapıldı.

Şehrin eğitiminde göz bebeği haline gelen ve başarılarıyla adından söz ettiren GASMEK, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ağır şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı'nda bulunan kurs merkezlerinin zarar görmesinden dolayı yeni hizmet binalarını tamamlayarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törenle hizmete açtı.

Nurdağı'ndaki yeni kurs merkezi, 7 sınıf, 3-6 yaş çocuklara uygun oyun odası, 7 kişilik idari kadrosu, 6 usta öğretici ve 6 etüt öğretmeni ile faaliyet yürütecek. 2023 yılında mesleki eğitim kursları ve etüt kurslarının bulunduğu merkezde, gelen talepler doğrultusunda, bağlama (bozuk düzen), bilgisayar işletmenliği, kadın giysileri dikimi (düz dar etek-kadın pantolonu-bluz-elbise), kırkyama, ofis programları kullanımı ve yetişkinler için Kur'an-ı Kerim Elif-Ba kursları veriliyor.

Yapımı tamamlanan yeni İslahiye Kurs Merkezi'nde ise 7 sınıf, 3-6 yaş çocuklara uygun oyun odası, 6 kişilik idari kadro, 12 usta öğretici ve 6 etüt öğretmeni bulunuyor. Talepler doğrultusunda merkezde banyo takımı hazırlama, düz dikiş makineci, eğitimde oyun etkinlikleri, elde Türk işlemeleri, İngilizce A1, kadın giysi dikimleri, matematiksel yetkinlik, fen ve teknolojiler, saça geçici ve kalıcı şekil verme ve yetişkinler için Kur'an-ı Kerim Elif-Ba kursları sürüyor.

"Bize düşen bu tesisleri hizmet olarak sunmak"

Nurdağı ilçesinde yeni GASMEK Hizmet Binası açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zamanın bilgiyi yönetmeyi ön plana çıkardığını aktararak, "GASMEK'te bugün 900 öğretmen görev yapıyor. Hepsi özel seçilerek hizmet vermek için burada. Bir yanda kalıcı konutlar, esnafımız için dükkanlar yapılıyor ama bilgi toplumunu da oluşturmak gerekiyor. Gençlerimiz bu konuda bizim için önemli. Küçük bir dokunuş çok iyi sonuçları doğuruyor. Bize düşen bu tesisleri hizmet olarak sunmak. Burada kurduğumuz sistemle çok büyük başarılar bekliyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı bugünden çok iyi yetiştirmemiz lazım"

Başkan Fatma Şahin, İslahiye Kurs Merkezi açılışında yaptığı konuşmada ise 2014 yılından bugüne kadar ilçede yapılan çalışmaları anlatarak, "Deprem gecesi çok zor ve ağır bir sınavdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı sararak iyileşiyoruz. Aldığımız derslerle yeni İslahiye'yi kurmamız gerekiyor. Geldiğimiz dünya artık beşeri sermayeye, yetişmiş insan gücüne bakıyor. Çocuklarımızı bugünden çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bunlar fırsat işi. Şehir merkezinde ne varsa diğer ilçelerde İslahiye'de de olacak dedik. Etütler, meslek kurslarımızla 7'den 70'e eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Açılış programına Başkan Şahin'in yanı sıra, Nurdağı ve İslahiye ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP