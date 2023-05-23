Deprem bölgesinde iz bıraktılar

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri yaptıkları etkinliklerle çocukların gönüllerinde iz bıraktılar.

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Gönüllüleri gönüllü olarak giderek yaraların sarılmasında katkı sağladılar. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine giden ekipler dostluğun yolu bilim projesin de gönüllü gençler ve liderleri son etkinliklerini yaparak gönüllerde iz bıraktılar. Ekipler son etkinliğin ardından ise Düzce'ye döndüler. - DÜZCE