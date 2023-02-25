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Deprem bölgesinde görev yapan kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı

Yerel Haberler

Deprem bölgesinde görev yapan kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde afet bölgesinde görev yapan kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremde afet bölgesinde görev yapan kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği, Kahramanmaraş depreminden 3,5 saat sonra 60 kişilik ekibiyle bölgeye hareket ederek kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazlardan 6 vatandaşı sağ olarak kurtaran ekip 50 vatandaşın da cesedini çıkardı. Bölgede 11 gün görev yapan ekipler Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıyla bölgede yaşadıklarını anlattı. Deprem bölgesinde 11 gün görev yaptıklarını ifade eden BAKUT Başkanı Cihat Öz, "Deprem olduktan 3,5 saat sonra bölgeye hareket ettik. Bölgede 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarttık. Maalesef 50 hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedenini çıkarttık. Deprem bölgesinde 60 kişilik ekibimizle görev yaptık. Biz bölgede 30 enkazda görev yaptık. Kurtarma çalışması yaparken etkilendiğimiz çok fazla şey oldu. Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi yerle bir olduğunu ve bir sürü insanın bu binaların altında kaldığını gördük" dedi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Bursa Yerel Haberler

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