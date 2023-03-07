Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor Yerel Haberler Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı. Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor HATAY - Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı. Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına zaman zaman etkisini artırırken, akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle çadır kentte depremzedelere tedirginlik oluşturdu. Sağanak yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan Fırtına Deprem Hatay Yerel Haberler

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