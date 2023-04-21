Deprem bölgesinde en acı bayram

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası ilk bayramda acılar tazelendi.

Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı olduğu yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Ramazan Bayramı'nı çadır ve konteyner kentlerde karşılayan depremzedeler, depremde kaybettikleri yakınlarından ayrı bir bayram yaşamanın hüznünü yaşadı. Konteyner ve çadırların önüne kurdukları masalarda ziyaretçilerine kolonya, çikolata ve şeker ikram eden depremzedeler, bayram namazından sonra mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Yan yana yatan yakınlarının mezarları başında gözyaşı döken depremzedeler, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bir daha deprem ve benzeri doğal afetler yaşanmaması için dua etti. - GAZİANTEP