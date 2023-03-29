Deprem bölgesinde çocuklara oyun alanı

Deprem bölgelerinden Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan oyun alanı, çocuklar için hayatın az da olsa normale dönmesini sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasarı alan illerden Hatay'da da devlet millet işbirliği ile yaralar sarılması için çalışmalar yapılıyor. Merkezde olduğu gibi ilçelerde de hem ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor hem de çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor. Samandağ ilçesinde de valilik ve kaymakamlık koordinesinde çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Oluşturulan alanlarda çocuklar oyunlar oynayarak geçirdikleri deprem travmasını bir süreliğine de olsa unutarak yüzleri gülüyor.

İlçenin farklı bölgelerinde kurulmaya başlanan oyun alanlarında çocuklara çeşitli ikramlar da da bulunulduğu belirtildi. - HATAY