Deprem bölgesinde çocuk olmak: Tek istekleri yeni oyuncak

Adıyaman'da oyuncakları göçük altında kalan çocuklar, çadır kentte buldukları malzemelerle oynuyor. Can sıkıntılarını gidermeye çalışan çocukların tek istekleri ise yeni oyuncaklarının olması.

Adıyaman'da kurulan çadırlarla vatandaşlar sıcak bir ortama kavuştu. Kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlere vatandaşlar yetiştirildi. Depremde oyuncakları göçük altında ya da hasar gören evlerde kalan çocuklar ise çadır kentlerde buldukları malzemelerle oyun oynamaya çalışıyor. Adıyaman Üniversitesi Stadı'nda kurulan çadır kentte çocuklar ise kum pistini kendilerine oyun alanı yaptı.

Arkadaşları ile birlikte oyun oynayan 2. sınıf öğrencisi Elif Göksu ve İlayda Tunç, depremde tüm oyuncaklarını kaybettiklerini ve tek isteklerinin yeni oyuncak olduğunu söyledi. - ADIYAMAN