Deprem bölgesinde çilek üretimine destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen İslahiye'nin yayla köylerinde uygun arsa sahibi çiftçilere çilek üretimi desteği verecek.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde bulunan Cevizlidere, Tandır, Yağızlar, Kayabaşı, Hasanlök ve Eseneler Köyü'ne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve teknik ekip ziyarette bulundu.

Köylülerle sohbet eden protokol, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Fatma Şahin ziyarette Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğinde başlatılacak yeni proje olan çilek üretimi desteği hakkında bilgi verildi.

Üretilen çilekleri Büyükşehir belediyesi kooperatifleri satın alacak

Proje çerçevesinde bölgede bulunan yayla köylerinde üretime uygun arazisi ve suyu olan çiftçiye bin metrekare alanda ekebileceği çilek fidesi ve gübre ihtiyaçlarını karşılanacak. Çiftçilerin ürettiği çilekler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kooperatifler tarafından satın alınacak.

Depremin yaralarının sarılması ve üreticiye zor gününde destek olmayı hedefleyen çalışmada şartları uygun olan çiftçiler muhtarlıklara kayıtlarını yaptırabilecek. - GAZİANTEP