Deprem bölgesinde 5 sosyal market açıldı

Afetzedeler, Kızılay tarafından deprem bölgesinde açılan 5 sosyal market ile gıda, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz temin edilebilecek.

Afetzedeler, Kızılay tarafından deprem bölgesinde açılan 5 sosyal market ile gıda, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz temin edilebilecek.

Kızılay, depremden etkilenen illerde aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelere beslenme desteğini sürdürürken, afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal marketleri de hizmete soktu. Sosyal marketlerde ilk gün yoğun geçerken afetzedelerin eksiklerinin karşılanması için ürünlerin çeşitliliği artırılmaya devam ediyor.

Depremin yıkıcı etkisinin en çok zarar verdiği 10 ilde binlerce profesyonel çalışanı ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, beslenme hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek çalışmaları, mobil sağlık hizmetleri ve yardım dağıtımları ile çalışmalarını da sürdürüyor.

Kızılay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep İslahiye'de 5 sosyal marketi afetzedenin hizmetini açarak vatandaşların gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için seferber oldu. Afetzedeler toplamda 12 sosyal marketten ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

Açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.

Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde; erkek, kadın ve çocuk giyim, gıda kolisi veya bulgur, pirinç, kek, süt ve yağ gibi gıda malzemeleri, hijyen kolisi veya çocuk bezi, şampuan, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri, bulunuyor.

Kızılay Sosyal Marketlerde afetzede vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapıyor. Afetin ilk anından itibaren bölgedeki Kızılay profesyonel ekiplerine her türlü desteği sağlayan gönüllüler, sosyal marketlerde de aktif görev alıyor.

Sosyal market noktaları

Deprem bölgesinde Kızılay tarafından açılan sosyal market noktaları ise Adıyaman'da Eğriçayır Çadırkent, Malatya'da Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşıları, Osmaniye'de Masal Park ve Gaziantep'te İslahiye Bahçelievler Mahallesi olarak belirlendi. - ANKARA