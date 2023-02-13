Deprem bölgesinde 19 kişiyi sağ kurtaran itfaiyeciler Samsun'a döndü

Samsun'dan deprem bölgesine giderek enkaz altında kalan 19 kişiyi sağ kurtarmayı başaran Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şehre döndü. İtfaiyeciler, Ankara yolunda arkadaşları tarafından karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde Türkiye'nin birçok ilinden arama kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koştu. Samsun'dan da Büyükşehir Belediyesine ait 45 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi, depremin ardından hızla bölgeye intikal etti. 'Asrın felaketi'nin yıktığı şehirlerden Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Samsun itfaiyesi, 11 kurtarma olayında toplam 19 kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Samsun'dan bölgeye giden ekipten ilk etapta 29 kişi bu akşam şehre döndü. 16 kişilik arama kurtarma ekibi ise Hatay'da görevlerine devam ediyor. - SAMSUN