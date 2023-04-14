Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı
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Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatile başladı.
Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı
OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatile başladı.
Depremden etkilendiklerini fakat hayatın devam ettiğini dile getiren öğrenciler ara tatilin başlamasıyla okullarını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi. Öğrenciler tatilde gezeceklerini, kitap okuyacaklarını ve ders çalışacaklarını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel