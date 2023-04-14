Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı

Yerel Haberler

Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatile başladı.

Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrenciler bahar dönemi ara tatile başladı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatile başladı.

Depremden etkilendiklerini fakat hayatın devam ettiğini dile getiren öğrenciler ara tatilin başlamasıyla okullarını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi. Öğrenciler tatilde gezeceklerini, kitap okuyacaklarını ve ders çalışacaklarını ifade etti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Deprem Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title