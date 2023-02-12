Deprem bölgesi için yardım seferberliğinde duygulandıran anlar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlatılan yardım seferberliği için Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çocuklar kumbarasında biriktirdiği parayı, 92 yaşındaki Bekir İliş ise ekmek yardımında bulunması herkesi duygulandırdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrasında bölgeye yardım ve destekler devam ediyor. Şemdinli ilçesindeki çocuklar kumbaralarındaki parayı deprem bölgesine bağışlayarak, "Allah yardım etsin onlara, inşallah böyle şeyler bir daha olmaz" dediler.

92 yaşındaki Bekir İliş de fırında aldığı ekmeği depremzedelere bağışlamak için kar kış demeden yetkililere teslim etti.

Sabri Baran Özel Derneği Başkanı Muzaffer Akdeniz ise deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara bir nebzede olsa çare olmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde bugün çok güzel şeylere şahit olduk. Sabah saatlerinde 92 yaşındaki bir amcamız bu kış şartlarında her yerin buz olduğu bir ortamda ellerinde iki poşet ekmekle evinden derneğe kadar yürüdü ve ekmekleri depremzede kardeşlerimize bağışlamak istediğini söyledi, kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kaç gündür çocuklarımızın biriktirmiş oldukları harçlıklarının tamamını gelip derneğe bağışladıklarına şahit olduk" dedi. - HAKKARİ