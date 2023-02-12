Deprem bölgesi için örnek bir çalışma daha Yerel Haberler Bilecik Koza Birlik İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve velileri çocuk kulübüne ait ücretleri afet bölgesine gönderme kararı aldı. Bilecik Koza Birlik İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri ve velileri çocuk kulübüne ait ücretleri afet bölgesine gönderme kararı aldı. Bilecik Koza Birlik İlkokulu, deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara bir nebze nefes aldırabilmek adına şubat ayı çocuk kulübü ücretlerini afet bölgesine gönderme kararı aldı. Bu örnek davranışlarından dolayı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Koza Birlik Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya'yı arayarak tüm Koza Birlik ailesine bu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Bilecik Koza Yerel Haberler

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