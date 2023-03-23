Deprem bölgesi Hatay'da ilk sahur çadırlarda yapıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı.

Deprem bölgesi Hatay'da ilk sahur çadırlarda yapıldı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 11 il içinde en büyük yıkımı yaptığı medeniyetler beşiği Hatay'da ramazan ayının ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı. Defne ilçesi Orhanlı bölgesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadır kentte 500 çadırda yaşayan 2 bin afetzede için sahur düzenlendi. Günlük yemeğin dağıtıldığı alanda düzenlenen sahur menüsünde; yayla çorbası, krem ve kaşar peyniri, bal, zeytin ile çay yer aldı. Ramazan ayını buruk karşılamalarına rağmen afetzedeler, sahurda uzun kuyruklar oluşturdu. Menüyü alan afetzedelerin bazıları yemekhanede, bazıları ise çadırlarında sahur yapmayı tercih etti.

"Devletimiz sağ olsun"

Depremde gelini ve torununu kaybeden Abdülkadir Kaya, "Allah'ın takdiri. Ramazan ayı iyi geçiyor. Devletimiz sağ olsun, eski deprem dönemleri biliyoruz. Eski günleri hiç unutamıyoruz. Şimdi eskiye göre bin kat iyiyiz. Hükümetimiz sağ olsun. İlk sahurumuzu bugün yapıyoruz" diye konuştu.

"Keşke daha iyi gelseydi"

Acılarının tarifi olmadığını dile getiren Perihan Köseoğlu, "Ramazan hoş geldi bize. Çok zor günler yaşadık ve atlattık. Tarifi yok bugünlerin, sadece yaşayan bilir. Acılar içindeyiz, her şeyimizi kaybettik. En önemlisi kayıplarımız çok. Keşke Ramazan daha iyi bir şekilde gelseydi. Yine şükrediyoruz, yaşıyoruz, çok şükür. Bu lokmayı acı şekilde yiyoruz. Arkamıza baktığımızda acılarımızın tarifini yapamıyorum. Ne gökte ne yerdeyiz" dedi.