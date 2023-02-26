- Deprem bölgeleri için toplanan odunlar trenle gönderilecek Karabük'te toplanan bin 350 ster odun deprem bölgesine gönderilmek üzere vagonlara yüklendi Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan bin 350...

- Deprem bölgeleri için toplanan odunlar trenle gönderilecek

Karabük'te toplanan bin 350 ster odun deprem bölgesine gönderilmek üzere vagonlara yüklendi

KARABÜK - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan bin 350 ster odun Karabük'ten demir yoluyla ulaştırılmak üzere vagonlara yüklendi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden deprem bölgelerindeki vatandaşların yakıt ihtiyacı için odun toplandı. Kamyonlarla taşınan odunlar kent merkezindeki tren istasyonuna depolandı. Buradan demir yoluyla deprem bölgelerine ulaştırılacak olan odunlar iş makinelerinin yardımıyla vagonlara yüklendi.

Stok ve üretimdeki odunlar toplandı

Karabük Orman İşletme Müdür Aydın Kırımlı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış durumu söz konusu olduğu için yakacak ihtiyacını karşılamak anlamında tüm orman bölge müdürlüklerimiz faaliyet geçti. Zonguldak Orman Bölge Müdürümüzün geçen haftaki talimatlarında Zonguldak'tan tren yoluyla deprem bölgesine nakliyat yapması söz konusu olmuştur. Zonguldak bu konuda bir çalışma yaptı. Karabük'te Orman İşletmeler olarak da talimat aldık. Bunun üzerine istasyonda yakacak odun istiflemeye başladık. Bütün işletme müdürlüklerimiz stoklarındaki ve üretimden gelen odun emvalleri ile beraber depomuza yığdık" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in talimatıyla odunları taşıyacak vagonların tahsis edildiğini ifade eden Kırımlı, "Onları doldurmaktayız. Yaklaşık şuan itibariyle 1000 tonu aştık. Yaklaşık bin 350 ster kadar yakacak odunu indirdik. Yükleme faaliyetlerimiz başladı. İnşallah hemen bitirip yolcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.