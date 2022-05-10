"Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama" başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. - Haberler

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"Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama" başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
'Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama' başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.

"Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama" başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir.

SİNOP (İHA) - "Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama" başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinop, Yerel, Haberler

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