Denizlili kadınlar seçme ve seçilme hakkının verilişini kutladı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Atatürk anıtına çelenk sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıldönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çelenk bıraktı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Svekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Başkan Zolan, burada kadınlarla bir süre sohbet ederek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümünü kutladı. Kadın Meclisi Başkanı Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türk kadını ve Türk genci olmanın büyük bir şans ve mutluluk olduğunu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özen, "Ata'mız yanmış yıkılmış savaş meydanından çıkmış bir ülkeyi bugünlere getirmemiz için bizlere öncülük yaptı. Kadın evleniyor, boşanamıyordu. Miras hakkı erkek çocuklarındı. Kadının böyle bir hakkı yok. Bu hakları bize Ata'mız verdi. Bugün kız çocukları okuyabiliyor, ben burada Kadın Meclisi Başkanı olarak konuşabiliyorsam, Ata'm sana minnettarım. Eğer O olmasaydı bugün bizler çok farklı bir ülkenin şartları altında yaşıyor olacaktık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ