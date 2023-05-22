Denizli'yi sel vurdu

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerine doğru etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde birçok cadde ve yollarda sel oluşurken, yollarda mahsur kalan bazı araçların yardımına da itfaiye yetişti.

Denizli kent merkezinde akşam saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezinde birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı, bazı araçlar ise dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Oluşan yağışa hazırlıksız yakalanan ve yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşların kimisi saçak altlarına sığındı kimisi ise aracını güvenli bulunan açık alanlara park etti.

Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte, itfaiye ve trafik ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekipleri, su birikintisi yaşanan yerlerde rögar kapaklarını açarken, trafik akışının durduğu noktalarda ise itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındı.