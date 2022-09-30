Denizli yerel haberleri: DSO Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu: "Hedefimiz Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokmak"

DSO Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu: "Hedefimiz Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokmak"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu, hedeflerinin Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokmak olduğunu belirterek; "Bu hedefe ulaşmak için ekibimle birlikte gerçekleştireceğimiz projelerin planlamasını yaptık" dedi.

Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu, ekibiyle birlikte hazırladıkları ve göreve seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini kamuoyuyla paylaştı.

En önemli hedeflerinin yıllardır ilk 10 sanayi şehri içinde yer alan Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokmak olduğunu dile getiren Konyalıoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak bu hedefin bayraktarlığını üstleneceğiz. Yıllar önce Ankara'da açtığımız Denizli Ofisi'ni geçmişten aldığımız ders ve geri bildirimlerle daha etkin olarak tekrar aktif hale getireceğiz. Böylece hem merkezi yönetimle daha yakın ilişki içinde olacak, hem de merkezi Ankara'da bulunan önemli kurum ve kuruluşlarla işbirliklerimizi artırarak, bu platformlarda daha fazla söz hakkımızın olmasını sağlayacağız. Hayata geçireceğimiz her proje Denizli'yi bir adım öne taşıyacak ve ilk 5 sanayi şehri arasında olma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşacağız" dedi.

"Denizli'nin sorunlarını biliyoruz"

25 yıllık tecrübesiyle Denizli'nin sorunlarını çözmeye talip olduklarına işaret eden Konyalıoğlu, "Denizli'nin her sorununu ve bu sorunların çözümlerini biliyoruz. Üçüncü kuşak temsilcisi olarak okul öncesi yaşlarımdan itibaren sanayi ve üretimin içindeyim. 25 yıldır STK ve odalarda aldığım aktif görevlerimden edindiğim önemli bir tecrübe var. Her biri kendi sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılara imza atmış ekip arkadaşlarımla birlikte kentimizde yaratacağımız ortak akıl ve dayanışma kültürü ile projelerimizi hayata geçireceğiz. Böylece Denizli'nin marka değerine ve kalkınmasına katkı sunacağız. Hayata geçireceğimiz projeler Denizli'ye yönelik olumlu algıların artmasına da neden olacak" diye konuştu.

"Denizli tasarım üssü olacak"

Okan Konyalıoğlu, Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri içine sokmasına yardımcı olacak projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tekstil başta olmak üzere tüm sanayi ürünleri için Tasarım Festivali düzenleyeceğiz. Denizli Fashion Week 5 yıldır aralıksız yapılıyor. Bunun yanına sanayi sektörü başta olmak üzere tüm branşların tasarımlarını ekleyeceğiz. Tornavidanın tasarımından, sanat eserlerinin tasarımlarına kadar bütün branşlar radarımızda olacak. Denizli'yi Tasarım Vadisi yapacağız. Denizlili sanayici e-ticareti çok sevdi. Bu konuda da gayet iyi ilerliyor. Bunun geliştirilmesi için çalışacağız. Bu amaçla bir dijital pazar yeri kuracağız. Herkes ürünlerini bu Pazar yerinden tüm dünyaya pazarlayacak. Böylece Denizli'mizin marka şehir olmasına katkıda bulunurken hem şehrimizin, hem ülkemizin ihracatını artıracağız. Günümüzün en önemli konularından biri şirketlerin kiraları. KOBİ'lerin işlerini gönül rahatlığı ile yapabilecekleri yerler oluşturacağız. Bunun için Hazine'den arsa tahsis etmesini isteyeceğiz. DSO katkısı, dış kredi ve KOBİ'lerin katkıları ile onlar için çalışabilecekleri yapılar inşa edeceğiz. Ancak burası kesinlikle KOBİ'lerin ve şirketlerin rant elde edeceği yerler olmayacak. Burada çalışmaktan vazgeçen firmaların yerine yeni firmaları biz bulacağız ve ilk günkü şartların bugünkü karşılığında bu yerleri devrettireceğiz. Kimsenin bu yerlerden sanayi dışında gelir elde etmesine izin vermeyeceğiz"

"Girişimcilerin önünü açacağız"

"İstanbul Ticaret Odası'nın hayata geçirdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi bir merkez kurup girişimcilerin önünü açacağız" diyen Konyalıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilginin ticarileştirilmesi için çalışacağız. Bu girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve fikirlerini özgürce hayata geçirebilecekleri bir ortam yaratacağız. İnanıyoruz ki; ne kadar çok girişimcimiz olur ve ne kadar çok ticarileşebilir fikir üretilirse, Denizli de o kadar hızlı gelişir ve hedeflerine bir o kadar hızlı yaklaşır. Ben KalDer İzmir Yönetim Kurulu üyesiyim. KalDer'den edindiğim tecrübe ve oradaki ilişkilerimi DSO üyelerinin hizmetine sunacağım. Amacımız KalDer'in Denizli şubesini açmak. Bu konuda son 1,5 yılda çok önemli bir yol kat ettik. ve ayrıca bilindiği gibi KalDer üyelerinin önemli bir bölümü global firmalardan oluşuyor. Bu organizasyonlar bizim sanayicilerimiz için de benchmark yapabilecekleri yerler. Bunu geliştirecek, global firmaların işleyişlerini Denizlili firmalara anlatacak ve şirketlerinin yüzyıllık ömürleri olması için KalDer'in bu know-how'undan yararlanmalarını sağlayacağız. Denizli'nin gelişmesi için herkesin bir fikri var. Bu amaçla kurulmuş onlarca dernek ve kurum bulunuyor. Dernekler ve tüm kurumlarla işbirliklerine gideceğiz. Denizli'yi geliştirmek ve ileri taşımak isteyen herkese kapımız açık olacak"