Denizli yerel haberi: Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilerin Yüzünü Güldürecek Destek

Denizli haberleri: Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere verilen öğrenim yardımı, Merkezefendi Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2.Oturumu’nda oybirliği ile 120 TL’den 200 TL’ye yükseltildi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimize destek oluyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere verilen öğrenim yardımı, Merkezefendi Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2.Oturumu'nda oybirliği ile 120 TL'den 200 TL'ye yükseltildi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimize destek oluyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi, eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor. Nüfusa oranla en çok öğrenim yardımı veren belediye konumunda bulunan Merkezefendi Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında, ilçe sınırları içerisindeki 4 bin öğrenciye aylık 200 TL'lik destek sağlanacak. Destekten, ortaöğretim ve lise dengi devlet okullarında okuyan 5. ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Kayıtlar kısa süre sonra https://www.merkezefendi.bel.tr adresi üzerinden alınmaya başlanacak.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATIYORUZ"

Eğitime yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Merkezefendi'de fırsat eşitliği yaratmak için çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, "Bizler, geleceğimizin teminatı olan hedefleri ve hayalleriyle ülkemizin geleceğine yön verecek öğrencilerimizin rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde fırsat eşitliği yaratmak adına her yıl düzenli olarak öğrencilerimize öğrenim yardımı sağlıyoruz. 4 bin öğrencimize 8 ay boyunca aylık 200 TL'lik destek vereceğiz. Öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.