Denizli Ticaret Odası'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı’nda ulusun bağımsızlık iradesine vurgu yaptı ve Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdığı değerlerin her geçen gün daha da anlam kazandığını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir fedakarlıkla kurulan Cumhuriyetimiz, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda birlik, beraberlik, eşitlik ve çağdaşlık ideallerini de miras bırakmıştır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 102 yılı geride bırakmasını kutladı. Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Bizler Denizli iş dünyasının temsilcileri olarak; Cumhuriyetimizin temel ilkelerini yaşatmayı, üretim ve istihdamla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı en büyük görevimiz olarak kabul ediyoruz. Her alanda güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için el birliğiyle, inançla ve umutla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhuriyet, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesidir. Türk Milleti'ne kazandırdığı değerler, her geçen gün daha da anlam kazanmaktadır. Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir fedakarlıkla kurulan Cumhuriyetimiz, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda birlik, beraberlik, eşitlik ve çağdaşlık ideallerini de miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşını büyük bir gururla karşılıyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Tüm Denizlililerin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
