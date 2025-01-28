Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Denizli Ticaret Odası'na Yeni Danışman Ataması

Denizli Ticaret Odası'na Yeni Danışman Ataması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekibini güçlendirerek Prof. Dr. Ersan Öz'ü Başkanlık Danışmanlığına atadı. Erdoğan, yeni danışmanın bilgi ve deneyimiyle odanın çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ekibini güçlendiriyor. Çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürdüklerini belirten DTO Başkanı Erdoğan, Başkanlık Danışmanlığına Prof. Dr. Ersan Öz'ü getirdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekibini güçlendiriyor. Prof. Dr. Ersan Öz, danışmanlığına getirildi. Prof. Dr. Öz'ü tebrik eden ve "Aramıza hoş geldiniz" diyen Başkan Erdoğan, "Denizli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuz da beklentiler de oldukça büyük. Bununla ilgili çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız sürdürürken ekibimizi ve çalışma arkadaşlarımızı da artırarak ekibimizi daha da güçlendiriyoruz. Profesör Doktor Sayın Ersan Öz hocamız da bilgi, akademik, mesleki ve entelektüel birikimiyle bize güç verecek değerimize değer katacaktır. Başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

DTO ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Ersan Öz ise odanın ve Başkan Erdoğan'ın çalışmalarına elinden gelenin fazlasıyla katkı koymaya çalışacağını söyledi. Öz, "Başkanımızın takdire şayan çalışmalarını yakinen takip ediyordum. Bundan sonra ben de bu ekibin bir üyesi olarak katkı sağlamaya çalışacağımdan dolayı da oldukça mutlu ve heyecanlıyım. El birliğiyle, çok daha güzel işler yapacağımıza ve yeni projeler üreteceğimize inanıyorum. Kendisine bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
img

4 yeni kararname! Covid-19 kararı binlerce kişiyi etkileyecek
img

Trump'tan "Sadece iki cinsiyet var" vurgusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.