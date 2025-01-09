Denizli Ticaret Odası Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, özverili çalışmalarını takdir ettiği gazetecilerin, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti; "Ebediyete irtihal eden basın yayın çalışanlarımızı, rahmet ve minnetle anıyorum; tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, basın mensuplarının toplumun doğru bilgiye ulaşmasında oynadığı kritik role dikkat çekerek, gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etti. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en önemli aracıdır. Çalışan gazetecilerimiz, oldukça zorlu şartlara rağmen doğru, tarafsız ve hızlı bilgi akışını sağlamak adına büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Mesleklerine olan bağlılıkları ve özverili çalışmalarıyla hem toplumumuzun bilinçlenmesine hem de ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadırlar. Denizli Ticaret Odası olarak gazetecilerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen meslek onurundan taviz vermeden görevlerini yerine getiren tüm gazetecilerimizi tebrik ediyorum; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi. - DENİZLİ