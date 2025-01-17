Denizli Ticaret Odası, 2023'e 22 Bin 465 Üye ile Girdi

DTO Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

DTO Başkan Yardımcısı Aracı:

"DTO'nun yılbaşı itibariyle 22 bin 465 üyesi var"

"Odamıza gelen 6 bin 451 evrak karşılığında üyelerimizin talebi üzerine 22 bin 681 evrak düzenledik"

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası Meclisi, yılın ilk aylık olağan toplantısını yaptı. DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, meclis üyelerini oda faaliyetleri ve aylık güncel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirdi. Meclis, daha sonra aylık gündemini oylayıp karara bağladı. Açıklamalarda bulunan DTO Başkan Yardımcısı Aracı, "Geçen yılı, 22 bin 465 üye ile kapattık. 1 yılda, 965 üye kazandık; toplam üye sayımızı yüzde 4,49 artırdık" dedi.

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirilen oturumda, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Almanya Frankfurt'taki Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı'nda olmasından dolayı Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, meclis üyelerine oda faaliyetleri ve aylık sosyoekonomik gelişmeler ile güncel veriler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

"DTO'nun yılbaşı itibarıyla 22 bin 465 üyesi var"

Aracı, daha sonra da geçen yıl DTO'ya bine yakın üye daha kaydettiklerini ve 22 bin 500 üyeye çok yaklaştıklarını dile getirdi. DTO Başkan Yardımcısı Aracı, "Denizli Ticaret Odamıza, geçen yılın son ayında 217 üye kaydettik. Aralık ayında, 133 firmamız ise kaydını sildirdi. 27 firmamız da tasfiye sürecine girdi. Geçen yılı, 22 bin 465 üye ile kapattık. 1 yılda, 965 üye kazandık; toplam üye sayımızı yüzde 4,49 artırdık. Geçen yıl yüzde 7,46'lık artış oranıyla, limitet şirketlerimiz 12 bin 344'e ulaştı. Anonim şirketlerimizin sayısı yüzde 6,4'lük artışla, 3 bin 61 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin verilerine göre, geçen yılın ilk 11 ayında kurulan 276 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle, iller arasında 11'inci sırada yer aldık. Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma ise 2024 yılının sonu itibarıyla 404'e yükseldi. Oda olarak geçen yıl 979 sayısal takograf ile bin 100 K Belgesi verdik. Ayrıca 320 iş makinasının tescili ile 275 kapasite raporunu onayladık. Bunların yanında 57 ekspertiz raporu, 11 levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi ile 6 da yerli malı belgesi düzenledik. Aynı dönemde, odamıza gelen 6 bin 451 evrak karşılığında üyelerimizin talebi üzerine 22 bin 681 evrak düzenleyip verdik" dedi.