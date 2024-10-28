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Denizli Sanayi Odası Başkanı'ndan 29 Ekim Mesajı

Denizli Sanayi Odası Başkanı'ndan 29 Ekim Mesajı
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu, cumhuriyetin önemine vurgu yaparak, geleceğe umutla bakılması gerektiğini ifade etti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Denizli Sanayi Odası Yönetimi Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kasapoğlu mesajında; "Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümünü kutlamanın, ikinci yüzyıla adım atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin çağdaşlaşma yolunda attığı en önemli adım olarak, bugün hala bizlere ışık, umut ve rehber olmaya devam ediyor. Bu büyük değeri ve kazanımlarını bugün daha iyi anlıyor, cumhuriyetin ışığında ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak, memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, cumhuriyetimizi ve onun değerlerini gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyorum. Bayramımız Kutlu Olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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