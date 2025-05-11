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Denizli protokolü şehit anneleriyle buluştu

Denizli protokolü şehit anneleriyle buluştu
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DENİZLİ (İHA) – Denizli protokolünün şehit anneleriyle bir araya geldiği Anneler Günü buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli protokolünün şehit anneleriyle bir araya geldiği Anneler Günü buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine özel bir program düzenledi. İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, canlı ezgi dinletisi de programa manevi bir hava kattı.

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri de toplumun farklı kesimlerinden gönüllülerin etkinliğe katkı sağlaması oldu. Denizli Gençlik Merkezi genç gönülleri ve GSB Denizli yurtlarında kalan öğrencilerin yanısıra Yeşilay Derneği Denizli Şubesi gönüllüleri ile Gençlik Spor Bakanlığı UNİDES programı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Denizli'ye gelen Afrikalı Öğrenciler Topluluğu üyeleri de etkinliğe katılarak şehit ailelerinin yanında yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehit annelerine günün anısına hazırlanan plaketleri; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkez İlçe Kaymakamları ile İl Müdürleri takdim etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği anlamlı buluşma, katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu özel gün, şehit annelerinin gönlünde unutulmaz bir yer edindi.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; vatan için en büyük bedeli ödemiş ve en yüce mertebeye ulaşmış aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi. Bu özel günde şehit anneleriyle bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, tüm annelere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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