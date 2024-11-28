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Denizli OSB Yeni Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

Denizli OSB Yeni Yönetimine Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor
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İş dünyası temsilcileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, sanayinin güçlenmesi için projelere hızla başlanacağını açıkladı.

İş dünyası temsilcileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı başkanlığındaki yeni yönetime tebrik ziyaretlerine devam ediyor.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Köseoğlu, Genel Sekreteri Cahide Fenli Akman, Genel Sekreter Yardımcısı Sibel Aysu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, Denizli OSB Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette konukları, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı. GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, Başkan Derya Baltalı ve yönetimini yeni görevleri için tebrik ederken, yeni yönetimin Denizli sanayisinin daha da güçlenmesi ve dünya ile rekabet eden bir Denizli hedefine ulaşmak adına devraldıkları bayrağı her zaman yukarı taşıyacaklarına emin olduklarını belirttiler.

"Sanayimizin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceğiz"

Konuklarına Denizli OSB'de yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Baltalı, "Denizli'nin sanayi sektöründe her geçen gün büyüyen bir güç haline geldiğine tanıklık ediyoruz. Yönetimimizle birlikte bu ivmeyi daha da yukarı taşıyacağımıza inancımız tam. Bölgemize, sanayicilerimize ve kentimize değer katacak, dünya ile rekabet eden öncü bir Denizli hedefiyle çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. 'Biz Birlikte Güçlüyüz' anlayışıyla göreve geldiğimizde verdiğimiz sözün arkasında durarak kentimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda, Denizli OSB'de çevre dostu projeleri ön planda tutarak, sanayimizin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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