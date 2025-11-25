Haberler

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Kimyasal Kazalar Eğitimi Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Kimyasal Kazalar Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'nde personele yönelik 'Kimyasal Kazalar ve Müdahale Yöntemleri' eğitimi gerçekleştirildi. İSG Uzmanı Kağan Bilgiç tarafından verilen eğitimde acil durum hazırlığı, güvenli çalışma prosedürleri ve kimyasal risk yönetimi konuları ele alındı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'nde personele yönelik "Kimyasal Kazalar ve Müdahale Yöntemleri" eğitimi düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'nde personele yönelik "Kimyasal Kazalar ve Müdahale Yöntemleri" eğitimi düzenlendi. Mevcut durumun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimi İSG Uzmanı Kağan Bilgiç verdi. Eğitim kapsamında acil durum hazırlığı, göz duşu kullanımı, güvenli çalışma prosedürleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, tehlikeli maddelerle çalışma bilinci, malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS/SDS) incelenmesi ve kimyasal risk yönetimi konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca personelin muhtemel kimyasal kazalara etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetleri ele alındı.

Programın sonunda, teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kimyasal kaza tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetinin, tesis genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - DENİZLİ

