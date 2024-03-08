Üye Girişi
Haberler

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden Kadın Çalışanlara Özel Etkinlik

Güncelleme:

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bölge müdürlüğü ve iştiraklerindeki kadın çalışanlara yönelik etkinlik düzenledi. Yemekte kadınlara Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu eşlik etti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bölge müdürlüğü ve iştiraklerindeki kadın çalışanlara yönelik etkinlik düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kendi bünyesinde ve iştiraklerinde çalışan kadınlara yönelik etkinlik düzenledi. Yemekte kadınlara Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu eşlik etti.

"Kadınların iş hayatında çok daha fazla yer alması gerekiyor"

Kadınların yaşamdaki önemine vurgu yapan Yaymanoğlu; "Yaşamın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadının yeri her zaman önemlidir. Kadının elinin ve emeğinin değdiği her yer güzelleşir ve başarı da beraberinde gelir. Bu kapsamda kadınların iş hayatında çok daha fazla yer alması gerektiğini belirtiyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini yer verdi.

Etkinliğin sonunda Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu, kadın personellere çiçek ve çikolata hediye ederek günlerini kutladı. Ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli OSB Etkinlik Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli? Erman Uzun kimdir? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kaç yaşında, nereli? Deniz Karakurt kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli? İlkay Çiçek kimdir? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title