Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden Kadın Çalışanlara Özel Etkinlik

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bölge müdürlüğü ve iştiraklerindeki kadın çalışanlara yönelik etkinlik düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kendi bünyesinde ve iştiraklerinde çalışan kadınlara yönelik etkinlik düzenledi. Yemekte kadınlara Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu eşlik etti.

"Kadınların iş hayatında çok daha fazla yer alması gerekiyor"

Kadınların yaşamdaki önemine vurgu yapan Yaymanoğlu; "Yaşamın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadının yeri her zaman önemlidir. Kadının elinin ve emeğinin değdiği her yer güzelleşir ve başarı da beraberinde gelir. Bu kapsamda kadınların iş hayatında çok daha fazla yer alması gerektiğini belirtiyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini yer verdi.

Etkinliğin sonunda Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu, kadın personellere çiçek ve çikolata hediye ederek günlerini kutladı. Ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ