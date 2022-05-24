Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi - Haberler

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Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Yerel
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Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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