Denizli haberleri... Merkezefendi Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alan Çalışması

Denizli haberleri: Merkezefendi Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parklara da bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği alanların, mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parklara da bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği alanların, mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gerzele, Selçukbey, Mehmet Akif Ersoy ve Adalet Mahalleleri'nde yeni parklar inşa edilirken; Karahasanlı, Gümüşçay, Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Sırakapılar, İlbade ve Muratdede Mahalleleri'ndeki belirli parklarda ve Sevindik Vadi Park'ında da zemin, yürüyüş yolu ve oyun grupları yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

"YEŞİL ALANLAR GÜNDELİK HAYATTA ÇOK ÖNEMLİ"

Vatandaşın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ailelerimizin ve çocuklarımızın keyifli vakit geçireceği, yorgunluklarını atıp dinleneceği alanların mümkün olduğunca arttırılmasına önem veriyoruz. Parkların ve yeşil alanların insanın gündelik hayatında aslında ne kadar önemli bir yer kapladığını biliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İlçemize bugüne kadar birçok alan kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Her şey Merkezefendi için" diye konuştu.