Denizli haber! Denizli'de Robotik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Denizli habere göre Denizli'de Robotik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu 400 öğrenci atölye çalışmalarına katıldı Denizli'de öğrencilere geleceğin dili robotik kodlama konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak için farklı okullardan 400 öğrencinin atölye çalışmalarına katıldığı "Robotik Şenlik"...

Denizli'de Robotik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

400 öğrenci atölye çalışmalarına katıldı

DENİZLİ - Denizli'de öğrencilere geleceğin dili robotik kodlama konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak için farklı okullardan 400 öğrencinin atölye çalışmalarına katıldığı "Robotik Şenlik" etkinliği düzenlendi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleceğin Dili Robotik Kodlama Projesi"nin proje sonu etkinliği olarak "Robotik Şenliği" Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Robotik Şenliğine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Projenin ileride önemli bir buluşun temelini oluşturacağına canı gönülden inanıyorum"

Robotik Şenliğinin açılış kurdelesini kesen Müdür Ekici, "Akademik eğitimlerimizin yanı sıra teknolojiye ayak uyduran ve geliştiren nesiller için çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada hayata geçirilen her bir projenin ileride önemli bir buluşun temelini oluşturacağına canı gönülden inanıyorum. Şenliğin yapılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Şenliğe ev sahipliği yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Lego Ev3, Google Asistan ile Ev kontrolü, Arduino Block Code, Mbot ve Akıllı Sera atölye çalışmasını katılımcılara tanıttı. Şenlikte Pamukkale Üniversitesi, Teknokent Otonom Servis Robotu ve Yapay Zeka Destekli Ön Tanı Robotu atölyesi ile etkinliğe destek oldu. Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi Scratch ile Kodlama, Benim Arabam ve 3D tasarım Atölyesi düzenledi. İl genelinde farklı okullardan 400 öğrencinin atölye çalışmalarına katıldığı şenlik, öğrencilere geleceğin dili robotik kodlama konusunda farkındalık kazanmalarını sağladı.