Denizli'den umreye gittiği kutsal topraklarda hayatını kaybetti Yerel Haberler Denizli'de yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam, kutsal topraklar Mekke'de hayatını kaybetti. Denizli'de yaşayan 82 yaşındaki yaşlı adam, kutsal topraklar Mekke'de hayatını kaybetti. Çameli ilçesi Karabayır Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki İsmail Özer, Kabe'yi tavaf ederek hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitti. Kutsal topraklar olan Mescid-i Haram'da hayatını kaybeden Özer, Mekke'de son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazesi Mekke-i Mükerreme defnedilecek. Özer için Çameli ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı öğrenildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Suudi Arabistan İsmail Özer Denizli Mekke Yerel Haberler

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