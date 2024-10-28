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Denizli'deki Orman Yangını Drondan Görüntülendi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beş gündür süren orman yangını, dron kamerasıyla kaydedildi. Yangın, alevlerin gece kent merkezinden görünmesine neden oldu.

Denizli'deki orman yangını yangın böyle görüntülendi

Kent merkezinde görülebilen alevler dron kamerasıyla kaydedildi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beş gündür devam eden ve hava kararınca kent merkezinden görülebilen alevler dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleriyle yangının önüne şerit açarak, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Gündüz yoğun bir dumanın hakim olduğu Karcı Dağından yükselen alevler, gece Denizli kent merkezinin yanı sıra yakın yerleşim yerlerinden gözlenebiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin seferber olduğu yangının geceyi aydınlattığı anlar, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

Denizli'deki Orman Yangını Drondan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel

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