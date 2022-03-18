Denizli'deki 18 Mart anma törenlerinde duygusal anlar yaşandı

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde şehit aileleri ve gaziler, protokolle bir araya geldi. Şehitlikteki kabirleri ziyaret eden aileler, duygusal anlar yaşadı.

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde şehitler unutulmadı. Düzenlenen etkinlikler kapsamında şehit aileleri ve il protokolü sabah saatlerinde otelde kahvaltı yaparak bir araya geldi. Vali Atik yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferinin dönüm noktası olduğunu belirterek, "Biz büyük Türk milletiyiz. Biz bu topraklara 1071 tarihinde Sultan Alparslan komutasında geldik. Bu toprakları yurt edindik. Bu topraklardan bizi atmak ve haram kılmak için türlü türlü mücadeleler veriyorlar. Nihayetinde dönüm noktası Çanakkale zaferidir" dedi.

Ardından şehit aileleri ve protokolün eşlik ettiği Asri Mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen tören, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından törende ilk olarak askeri şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik şehit mezarlarına karanfil bırakarak ailelerle yakından ilgilendi. Askeri şehitliğin ardından polis şehitliğini ziyaret eden protokol, burada da dualar ederek taziyelerini iletti. 18 Mart'ta şehitliğe gelen aile yakınları ise duygusal anlar yaşadı. - DENİZLİ