Denizli'de Üç Çeyrek Tost İçin Kesilen Ekmek Uçları İsraf Olmaktan Kurtuluyor

Denizli'de üç çeyrek tost için kesilen ekmek uçlarının çöpe gitmesine üzülen esnafın, 6 yıldır sürdürdüğü uygulama vatandaşı memnun ediyor. Ne sipariş ederse 2 katı gelen müşteriler, karnını doyurmak için daha az ücret ödüyor.

Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı'nda 6 yıldır ailesiyle birlikte tostçuluk yapan Bayram Yunus Tunçhan'ın işletmeyi devralmasının ardından 6 yıldır sürdürdüğü kampanyası yoğun ilgi görüyor. Yarım tost ile doymayanların tercih ettiği üç çeyrek tost için kesilen ekmek uçlarının çöpe gitmesine üzülerek uygulamayı hayata geçiren tostçu, müşteri ne sipariş ederse 2 katını servis ediyor. Siparişleri geldikten sonra hayrete düşen müşteriler, daha çok yemek için daha az ücret ödüyor. Benzerine az rastlanır hizmet, gelen yoğun talep nedeniyle hem müşteriyi hem de tostçuyu memnun ediyor.

"Müşterilerimiz ne isterse iki katını veriyoruz"

Müşterilerden ne sipariş gelinirse iki katını verdiklerini belirten işletme sahibi Bayram Yunus Tunçhan, "Daha önce yapılan bir sistem değil. Bizim burada yarım tost parasını verene bütün tost geliyor. Ne söylenirse iki katı geliyor. Çeyrek tost parası ödeyen yarım tost, yarım parası ödeyen bütün tost, üç çeyrek parası ödeyene üç tane yarım, bütün tost parası ödeyene ise iki bütün tost veriyoruz. Müşteriler çok memnun. İş kesiminden, memur kesiminden ve çevredeki komşular çok memnun. Herhangi bir şikayet yok. Herkes fiyatlardan çok memnun. Fiyatlar normaldeki tost ücretlerinin baya altında kalıyor" dedi.

"Ekmek uçları çöpe gitmesin diye başlattı"

Ailecek 6 yıldır tostçuluk yaptıklarını ve bu sistemin ilk etaptan beri yaptıklarını belirten Yunus Tunçhan, "İlk başlarda biz buraya devralmadan önce yarım isteyen üç çeyrek yiyordu. Biz devraldıktan sonra uçundan kesilen ekmekler çöpe atılıyormuş. Biz de bu ekmekler çöpe gitmesin diye böyle bir şey yaptık. Ekmeklerin uçunu artık kesmiyoruz. Yarım tost parası ödeyin, direk bütün verdiğimiz için ekmeklerin uçları çöpe gitmiyor. Bu sistemimiz uzun yıllardır devam ediyor. İşletmeciliğimizi biz burada 6 yıldır yapmaktayız. 6 yıldır sistemde hiçbir değişikli yok" diye konuştu.

Uygulamasıyla müşterini memnun edip israfın önüne geçen tostçuyu ziyaret eden Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç de, "Öncelikle biz ara ara esnaflarımızı dolaşıyoruz. Farklı meslek dallarında yaptıkları işleri inceliyoruz. Bu esnafımızda gıda sektöründe tostçuluk işiyle uğraşmaktadır. Yüz elli şeklinde bir kampanya uygulamaktadır fakat kampanyası değişik olduğu için gencimizi gelip görmek işlerinde başarı sağlaması için yardım konusunda bulunduk. Genç girişimci arkadaşlarımızın yaptığı yenilikler konusunda da elimizden geleni kurum olarak yapacağız. Yatırım konusunda özen gösteren ticarethanelerimizin böyle gençlere gelip görerek yardımcı olma konusunda ihtiyaç duymaktayız. Biz de gerekli yönlendirmeleri Ar-Ge ekibi olarak yapacağız" şeklinde konuştu.

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım"

Dükkana ilk geldiğinde sipariş ettiği tostun iki katı ile karşılan ve bu durum hakkında şaşırdığını belirten Efe Kaan Onan ise, "Her yerde olmaz böyle. Geldim yarım tost söyledim. Bir anda bütün geldi. Dedim ki yanlış geldi herhalde, karıştırdınız dedim. 'Hayır, bizim yarımımız böyle' dedi. Tostu çok severim, her gittiğim yerde yerim ama ilk defa böyle bir lezzet ile karşılaştım. Yarım isteyip bütün gelmesi beni çok cezbetti" dedi.

"Bu enflasyonun olduğu dönemde hem doyurucu hem de çok uygun"

İstediği siparişin yanına bir aynısı daha geldiğini ve tostların fiyatlarını uygun olduğunu devamlı bu kampanya için buraya geldiğini kaydeden Yağız Gözler de şunları söyledi:

"Buraya ilk geldiğimde yarım tost söyledim, siparişim bütün geldi. İlk başta şaşırdım. Sonrasında 'Ağabey ben yarım istemiştim, bütün geldi' dedim. 'Bizim kampanyamız böyle' dedi. 'Böyle bir tost yapıyoruz' dediler. Fiyatlarına baktığımda ise fiyatları çok uygun. Bu enflasyon dönemlerinde hem doyurucu hem de çok uygun. Seviyoruz ve genel olarak buradan yemek yiyoruz. Etraf çok pahalı gerçekten ve burada böyle güzel bir kampanya var iken başka yere gerek yok" şeklinde konuştu. - DENİZLİ