Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

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Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Semih Can Yılmaz - Yerel
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Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi Denizli'de saatler öncesinden uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kent merkezi ve kırsal kesimlerde etkili oldu.

Denizli'de şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'de saatler öncesinden uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kent merkezi ve kırsal kesimlerde etkili oldu. Çameli ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde yapılan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı etkili oldu. Denizli'nin yüksek kesimli ilçelerinde zaman zaman yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çameli ilçesinde dolu ve yağmurdan etkilenen vatandaşlar cep telefonları ile sağanak yağışı görüntüledi. Misket büyüklüğünde dolunun yağdığı ilçede tarım alanları zarar gördü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Yerel

Denizli Çameli Yerel Haberler

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