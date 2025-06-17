Denizli'de Seyir Halindeki İşçi Servisi Alev Aldı

Seyir halindeki işçi servisi bir anda alev aldı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki işçi servisi bir alev aldı. Servisi güvenli alana çeken servis şoförü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Mercedes marka minibüs, işçileri evlerine bıraktıktan sonra servis şoförü de kendi evine gitmek için seyir halindeyken minibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Minibüsü hemen güvenli alana çeken minibüs şoförü durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Yanan işçi servisi kullanılamaz hale gelirken işçi servisinin boş olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.