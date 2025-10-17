Haberler

Denizli'de Polislerden Koruma Altındaki Çocuklara Unutulmaz Etkinlik

Denizli'de Polislerden Koruma Altındaki Çocuklara Unutulmaz Etkinlik
Güncelleme:
Denizli Polisevinde düzenlenen etkinlikte koruma altındaki çocuklarla bir araya gelen polisler, onlara unutulmaz anlar yaşattı. Oyunlar, yemekler ve hediyelerle dolu bir gün geçirildi.

Denizli'de polisler, koruma altındaki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Denizli Polisevinde düzenlenen etkinlikte kahkahalar yükseldi, sevgi dolu anlar hafızalara kazındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar, Polisevinde düzenlenen özel etkinlikte polislerle buluştu. Etkinlikte çocuklarla birlikte yemek yenildi, eğlenceli oyunlar oynandı, pasta kesildi ve hediyeler dağıtıldı. Günün sonunda yüzleri gülümseme, gözleri mutlulukla parlayan çocuklar, polis abla ve ağabeylerinin ilgisiyle unutulmaz anlar yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
