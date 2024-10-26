Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

(DENİZLİ)- Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde 24 Ekim Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın iki gündür devam ediyor.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, sarp ve kayalık olması nedeniyle arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamayan bölgeye yaya olarak personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.10.2024 günü saat 14.48'de İlimiz Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi ormanlık alanda çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.01'te yapılmıştır. Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 6 Helikopter, 10 Arazöz, 15 Su İkmal Aracı, 12 İlk Müdahale Aracı, 31 Hizmet Vasıta aracı, 5 iş makinesi ile müdahaleye devam edilmektedir. Ayrıca 1 AFAD Ekibi, 4 kişilik UMKE, 3 kişilik 1 Ambulans 3 kişi tedbir amaçlı bölgede bulunmaktadır. Müdahale edilen yangın bölgesi, yerleşim yerlerine yakın olmamakla birlikte söndürme çalışmalarına tüm birimlerimizle devam edilmektedir."