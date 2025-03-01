Denizli'de Ödüllü Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Denizli'de Üçler İlköğretim Okulunda, öğretmen ve öğrenci velileri tarafından ödüllü kan bağışı etkinliği düzenlendi. Gün boyu devam eden etkinlikte farklı kan guruplarından 109 ünite kan toplandı.

Denizli'de Üçler İlköğretim Okulu müdürü, öğretmen ve öğrenci velileri tarafından ödüllü kan bağışı kampanyası organize edildi. Ramazan ayı öncesinde 'Üçler İlkokulu Kızılay El Ele Haydi Kan Verme' sloganıyla düzenlenen etkinlikte farklı kan guruplarından 109 ünite kan toplandı. Etkinlikte annesi veya babası kan bağışında bulunan her öğrenciye madalyon, en çok kan bağışçısı getiren öğrenciye ücretsiz okul gezisi, en çok kan bağışı yapan sınıfa da pizza partisi gibi ödüllerin olduğu etkilik için Üçler İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu, "Haydi Kan Vermeye kampanyası için öğrenci velilerimizi okulumuza davet ettik. Şu ana kadar 60 ünite civarında bir kan verme organizasyonu oldu. Aksam 18.00'e kadar kan bağışımız devam edecek. Öğrenci velilerimiz akın akın gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi önümüz Ramazan. Ramazan ayında tüm Türkiye'de kan sıkıntısı olacağından dolayı Ramazan öncesi böyle bir kampanyaya yaptık. Duyarlı ailelerimize öğrenci velilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kan bağışıyla ilgili olarak Kızılay Sorumlu Doktoru Haydar Alıftehat, "Bugün Üçler İlkokulu'nda kan bağışı faaliyeti yürütüyoruz. Bizim hedefimiz Ramazan'dan önce kan stoklarını doldurmak. Şu an kan stoklarımız iyi durumda. Hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama tabii bu durumun devam etmesi için herkesin kan bağışında bulunması gerekiyor.18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin gelip kan bağışı yapmasını istiyoruz. Başvurmasını yapmasını istiyoruz. Çok güzel bir katılım var. Okul müdürümüz sağ olsun güzel bir kampanya düzenlemiş. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik nedeniyle Üçler İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu, Kızılay Sorumlu Doktoru Haydar Alıftehat' a ekibi adına çiçek hediye etti. - DENİZLİ