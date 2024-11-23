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Denizli'de Mevsimin İlk Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Denizli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düştü. Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcaklıklar düşerken, kar yağışı bazı bölgelerde trafik kazalarına ve duraklamalara neden oldu.

Denizli beyaz gelinliğini giydi

Denizli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

DENİZLİ - Denizli'de hava sıcaklıkların düşmesiyle kentin yüksek kesimlere beklenen mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar beklenen kar yağışı sebebiyle bazı bölgelerde kısa süreli trafik akışı durdu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün Denizli için bulunduğu tahminlere göre sıcaklıkların hissedilebilir seviye düşmesi bekleniyor. Beklenen düşüşün ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşmeye başladı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi, Çameli ilçesi gibi yüksek rakıma sahip bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Gece ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kar yağışının daha geniş alanda hakim olması öngörülüyor. Ayrıca kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana gelirken, Cankurtaran Mahallesinde ise kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır yoldan çıktı. Trafik akışında duraklama yaşandı.

Denizli'de Mevsimin İlk Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - Yerel
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