Denizli'de Kurban Pazarının En Büyük Tosunu 310 Bin TL'ye Satıldı

Denizli'de Kurban Pazarının En Büyük Tosunu 310 Bin TL'ye Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Kurban Pazarında, 1 ton 50 kiloluk tosun 310 bin TL'ye alıcı buldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alıcı ve üreticiyi sevindiren bir gelişme yaşandı.

Denizli kurban pazarının en büyük tosunu 310 bin TL'ye satıldı

Denizli'de pazarın gözdesi 1 ton 50 kiloluk tosun satıldı

DENİZLİ - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarından hareketlilik arttı. Denizli Kurban Pazarında 1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü olan tosun 310 bin TL'ye alıcısını buldu.

Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, hem üreticinin hem de alıcıların yüzü gülüyor. Denizli Kurban Pazarında en büyüğü olan 1 ton 50 kilogram gelen tosun alıcısını buldu. Kurban pazarının gözdesi haline gelen tosun vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çocuğu gibi baktığını ifade eden besici Bilal Eren, "Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyordu ama tosunum alıcısı çıktı bizde hayırlısıyla verdik" dedi.

"Tosunum 1 ton 50 kilo ile pazarın en büyüğü konumunda"

Besici Bilal Eren yaptığı açıklamada, "Hayvanımız 1 ton 50 kilo ile bu pazaryerinin en büyüğü konumunda. Bu sene ise hayvanımızı 310 bin TL'ye sattık. Çocuğumuz gibi bakıyorduk. Elimizden geldiğince güzel besledik, iyi baktık bu sene artık bizden gidiyor. Hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.