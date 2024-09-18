Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kalp Şeklinde Patates Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çiftçi Davut Aksoy, kışlık patates hasadı sırasında kalp şeklinde bir patates buldu. Bu ilginç buluş, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Denizli'de tarlasında hasat yapan üretici, toprağın altından çıkan kalp şeklini almış patatesi görünce hayrete düştü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Davut Aksoy, bir dönümlük tarlasına kışlık patates ekti. 2 gün önce hasadına başlanan patates tarlasında, dün tarım işçileri tarafından kalp şeklini almış patates bulundu. Kalp şekilli patates mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını belirten Davut Aksoy, "Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük. Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım bende ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi bende eşime hediye ettim. Tarlada patates verimimizde iyi oldu. Rabbimin verdiği nimetlere de şükürler olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik denizli Güncel Yerel Yaşam Tarım Doğa

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });