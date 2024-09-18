Denizli'de Kalp Şeklinde Patates Bulundu

Denizli'de tarlasında hasat yapan üretici, toprağın altından çıkan kalp şeklini almış patatesi görünce hayrete düştü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Davut Aksoy, bir dönümlük tarlasına kışlık patates ekti. 2 gün önce hasadına başlanan patates tarlasında, dün tarım işçileri tarafından kalp şeklini almış patates bulundu. Kalp şekilli patates mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Bu yıl tarlasına ilk kez patates ekimi yaptığını belirten Davut Aksoy, "Evimde yemek için ektiğim patatesleri hasat etmeye başladık. Dün hasat sırasında kazdığımız patateslerden birinin kalp şeklinde olduğunu gördük. Topraktan büyük dikkatle çıkarttığımız kalp şekilli patates mahalle sakinleri arasında da büyük ilgi gördü. Yıllardır çiftçilik yaparım bende ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kalp patatesi bende eşime hediye ettim. Tarlada patates verimimizde iyi oldu. Rabbimin verdiği nimetlere de şükürler olsun" dedi. - DENİZLİ