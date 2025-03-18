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Denizli'de İftar Sonrası Parklarda Yoğunluk

Denizli'de İftar Sonrası Parklarda Yoğunluk
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Denizli'de vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını açtıkları akşam saatlerinde mevsim normalleri üzerindeki sıcak havada parklara akın ediyor. İftar sonrası spor yaparak vakit geçiren aileler, huzurlu bir atmosferde hem dinleniyor hem de sağlıklı yaşam için adımlar atıyor.

Denizli'de orucunu açan vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklarla birlikte iftar sonrası parklara akın ediyor. Sindirim sürecini hızlandırmak için spor yapan vatandaşlar, ailesi ve tanıdıklarıyla güzel vakit geçiriyor.

Denizli'de mevsim normalleri üzerinde seyreden günün sonunda orucunu açan vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte günün yorgunluğunu atmak ve sindirim sürecine yardımcı olmak amacıyla parklara akın ediyor. İftarın ardından özellikle akşam saatlerinde parklarda yoğunluk gözlemleniyor. Kimileri eşi ve çocuklarıyla parkta eğlenceli anlar yaşarken, kimileri de yürüyüş yaparak ya da çeşitli spor aktiviteleriyle vakit geçiriyor. Parklarda yürüyüş yapanlar, Ramazan'ın bereketli atmosferinde hem ruhsal olarak dinç olurken hem de sağlıklı bir yaşam için adımlarını atıyor. Ramazan'ın bu huzurlu atmosferi, vatandaşların hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirmelerine yardımcı oluyor.

"İftarımızı açtıktan sonra ailecek parka gelip eğleniyoruz"

İftarını açtıktan sonra ailecek dışarıya çıktıklarını belirten Ercan Keleş, "Mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı tutmaya, kaçırmamaya çalışıyoruz. Tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. İftarımızı açtıktan sonra bu güzel havada ailecek dışarıya çıktık. Havalar güzel iken bu havayı kaçırmak istemedik. Bu havada eşimle ve çocuklarımla dışarıya çıkarak eğleniyoruz. İftardan sonra yediklerimizi sindirmek için parklara çıkıyoruz. Spor yapıyoruz ve çocuklarımızla top oynayarak yediklerimizi sindiriyoruz ve aynı zamanda da eğleniyoruz" dedi.

"Yediklerimizi ve içtiklerimizi sindirmek için akşamları yürüyüşe çıkıyorum"

Ramazan ayında iftarı açtıktan sonra yediği ve içtiğini sindirmek için yürüyüşe çıktığını dile getiren Sedat Kese, "Havalar güzel ve bu havaları değerlendirmek gerekiyor. Ramazan ayında iftarımızı açıktan sonra gerek metabolizma gerek yediğini içtiğini sindirme açısından dışarıya çıkıp spor yapmak gerekiyor. Dışarı çıkıp yürüyüş yaparak bu havanın tadını çıkarıyoruz. İftar sonrası yürüyüşe çıktım. Gün içinde oruçlu olduğumuzdan halsiz oluyoruz. Akşamları iftardan sonra ise arkadaşlarla dışarıya çıkıyoruz hem de yürüyüşe çıkıyoruz. Bütün Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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