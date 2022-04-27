Denizli'de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor - Haberler

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Denizli'de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Denizli'de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iftar sofrası geleneğini Merkezefendi Mahallesi'ne taşıdı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, iftar sofrası geleneğini Merkezefendi Mahallesi'ne taşıdı. Kentte düzenlenen geleneksek iftar sofrasına binlerce vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği geleneksel iftar sofrası Merkezefendi Mahallesi'nde kuruldu. Dr. Samim Gök Futbol Sahası'nda düzenlenen iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler mahalle sakinleriyle birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada ramazan ayını çok güzel bir şekilde idrak ettiklerini, her gün bir mahallede düzenledikleri gönül sofralarında binlerce vatandaşla buluştuklarını söyledi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi, Ramazan, Denizli, Yerel, Haberler

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