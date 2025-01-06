Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

Denizli'de Huzurevi İçin 200'den Fazla Yaşlı Sıra Bekliyor

Denizli'de Huzurevi İçin 200'den Fazla Yaşlı Sıra Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de huzurevi şartlarını karşılayan 200'ün üzerinde yaşlı, devletin imkanlarından yararlanmak amacıyla huzurevine yerleşebilmek için talepte bulunuyor. Ancak mevcut huzurevlerinde deprem yönetmeliklerine uygun binalar olmadığı için alım yapılamıyor.

Denizli'de devletin imkanlarından yararlanmak isteyen ve huzurevi şartlarını karşılayan 200'ün üzerinde yaşlının huzurevine yerleşebilmek için sıra beklediği belirtildi.

Son dönemlerde Denizli Huzurevi'ne yoğun talep gerçekleşti. Devletin imkanlarından yararlanmak isteyen ve huzurevi şartlarını karşılayan 200'ün üzerinde yaşlının huzurevine yerleşebilmek için sıra beklediği öğrenildi. Geliri 14 bin 666 liranın üzerinde olanlar huzurevinde kalabilmek için aylık 4 bin 990 lira ödeme yapıyor. Altında geliri olanlara ise devlet ücretsiz bakıyor. Özellikle 65 aylığı alanların aylık geliri 5 bin lirayı geçmediği için bu özelliğe sahip yaşlılar huzurevine direk kabul ediliyor.

Denizli ve Çivril'de yaşlı alımı yok

Hali hazırda 200'ün üzerinde yaşlı başvurusu olduğunu kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, "Şu anda Denizli ve Çivril huzurevlerimize alım yapamıyoruz. Çünkü 2 binamızda da deprem yönetmeliklerine göre sıkıntılar var. Biz de yeni bina arayışı içerisindeyiz" dedi.

"Hayırseverleri desteğe bekliyoruz"

Arsa bulma konusunda sıkıntılarının olmadığını da kaydeden İl Müdürü Boran, "Buradan tüm hayırseverlerimize sesleniyorum. Biz arsa temini konusunda yardımcı olabiliriz. Yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin mağdur olmaması için bizlere destek olsunlar. Tüm hayırseverlerimizi desteğe bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cinayet sonrasının görüntüsü ortaya çıktı
img

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
img

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.