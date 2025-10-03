Denizli'de Gazze İçin Destek Gösterisi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Cuma namazı sonrası İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımları kınanarak, ablukayı kırmak için mücadele veren Sumud Filosuna destek verildi.

Denizli'de Cuma namazının ardından Delikliçınar Yeni Cami önünde basın açıklaması düzenleyen sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların küresel dengeler açısından bir dönüm noktası olduğu ifade edilen açıklamada, Filistin halkına destek çağrısı yinelendi.

Denizli Gönüllü Platformu Başkanı Ayhan Doğruyol Doğruyol, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunurken, uluslararası toplumu ve kurumları da sessiz kalmakla suçladı. Doğruyol, "Dünya kamuoyunun büyük kısmı bu adaletsizliğe sessiz kalıyor. Fakat halklar uyanıyor. Sadece Müslümanlar değil, vicdan sahibi birçok insan Gazze için sokaklara çıkıyor' dedi. Doğruyol, mevcut küresel düzene yönelik eleştirilerde bulunarak, uluslararası kurumların İsrail'e karşı işlevsiz kaldığını savunarak "Uluslararası anlaşmalar sadece güçsüzler için mi var? İsrail'e karşı neden hiçbir yaptırım uygulanmıyor? Küresel sistem iflas etmiştir. Bu sistem, artık insanlığa adalet sunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Sivil yardım gemilerine müdahale kabul edilemez"

Doğruyol, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan ve "Global Sumut Filosu" olarak adlandırılan sivil gemilere yönelik müdahaleyle ilgili olarak, "Tamamen sivil, içinde silah bulunmayan bu yardım gemilerine yapılan müdahale, açıkça korsanlık ve haydutluktur. Gemilerde Türkiye'den de gönüllüler vardı. Bu insanlar sadece yardım ulaştırmak istediler" dedi.

Bütün dünyanın gözleri önünde insan hakları ihlali yaşandığını vurgulayan Doğruyol, "İslam ülkeleri kendi haklarını koruyamadıkça, hiçbir hakkın sahibi olamayacaktır. Bugün Gazze'de yaşananlar, yarın başka yerlerde de olabilir. Hiçbir ülke güvende değildir. İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmeli, hiçbir uçak ya da gemi Türkiye'den İsrail'e gitmemelidir" dedi.

Basın açıklaması, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun yaptığı dua ile sona erdi. - DENİZLİ