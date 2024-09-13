Denizli'de Esnaflar Narin Güran İçin Lokma Hayrı Yaptı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de esnaflar, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın anısına dua edip lokma hayrı yaptırdı. Esnaflar Narin Güran'nın afişi ile farkındalık oluşturdu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Denizli'de Asım Akyol ve esnaflar lokma hayrı yaptırdı. Esnaf Akyol, Narin Güran'nın afişini iş yerlerine astı. Akyol, "Narin Güran kızımızın katledilmesine bizlerde sessiz kalmadık. Benimde 6 aylık kızım var ve neden bu çocuklar katlediliyor, suçu ve günahı nedir? Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sanayide ve İlbade mahallemizde Narin kızımız için iki gün boyunca lokma hayrı yaptık ve dualar ettik. Narin Güran kızımızın posterini astık bir farkındalık oluşturdum inşallah bu son olur. Başka Narin'ler ölmesin" dedi.

4 Bin kişilik lokma hayrına gelen çocuklardan oluşan kalabalık bir topluluk hem lokma ikramından aldı hem de Narin Güran için çocuklar ve vatandaşlar dua etti. - DENİZLİ