Haberler

Denizli'de Düğün Konvoyunda Gelin Arabası Arızalandı, Çekici Yardıma Koştu

Denizli'de Düğün Konvoyunda Gelin Arabası Arızalandı, Çekici Yardıma Koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde gelin arabası arızalanınca, yoldan geçen bir çekici gelin ve damadın yardımına koştu. Çekici sahibi gelin arabasını kendi aracıyla konvoya dahil etti.

Denizli'de düğün konvoyunda arızalanan gelin arabasının yardımına yoldan geçen çekici yetişti. Gelin ve damadın içerisinde bulunduğu araç konvoya çekici ile devam etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde gelin alımı sırasında konvoydaki gelin arabası arızalandı. Duruma üzülen araçtaki gelin ve damadın yardımına o esnada yoldan geçen çekici yetişti. Gelin ve damadın yanında giden çekici sahibi yardım teklif etti. Gelin arabasını çekicinin üzerine yükleyen çekici sahibi gelin ve damadın bulunduğu aracı taşıyarak konvoyu tamamlamalarına yardımcı oldu.

Gelin arabasının çekici üzerinde taşındığını gören vatandaşlar, "Gelin arabası yerde gitmezse, havada gider" yorumu yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.