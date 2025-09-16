Denizli'de Düğün Konvoyunda Gelin Arabası Arızalandı, Çekici Yardıma Koştu

Denizli'de düğün konvoyunda arızalanan gelin arabasının yardımına yoldan geçen çekici yetişti. Gelin ve damadın içerisinde bulunduğu araç konvoya çekici ile devam etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde gelin alımı sırasında konvoydaki gelin arabası arızalandı. Duruma üzülen araçtaki gelin ve damadın yardımına o esnada yoldan geçen çekici yetişti. Gelin ve damadın yanında giden çekici sahibi yardım teklif etti. Gelin arabasını çekicinin üzerine yükleyen çekici sahibi gelin ve damadın bulunduğu aracı taşıyarak konvoyu tamamlamalarına yardımcı oldu.

Gelin arabasının çekici üzerinde taşındığını gören vatandaşlar, "Gelin arabası yerde gitmezse, havada gider" yorumu yaptı. - DENİZLİ